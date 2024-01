Wskoczyła w "brzydki polar". Też chcemy mieć taki w swoich szafach

Polar Wachowicz to prawdziwa perełka

Ewa Wachowicz zrezygnowała z kurtki na rzecz polaru, na którego patrząc, można dostać oczopląsu. A to wszystko za sprawą różnokolorowych, geometrycznych wzorów. Taki model można pokochać lub znienawidzić. My z pewnością zaliczamy się do tej pierwszej grupy. Polar o wydłużonym kroju z kapturem i zapinanym na zamek kołnierzem został zarzucony na kremowy golf.