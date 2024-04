Znają się z popularnym ewangelizatorem. "Spędzamy wspólnie czas"

"Widziałeś ich w telewizji, gdy byłeś dzieckiem, a teraz oni sami do ciebie dzwonią, bo chcą się spotkać" - wyjawił w wywiadzie Marcin Zieliński, wspominając o swojej znajomości z braćmi Golec. Rozmowę w całości można przeczytać na łamach "OdNowa! Znam Kościół, który żyje", której fragment został opublikowany na portalu Plejada.

Znajomości z osobami powiązanymi z show-biznesem łączyły się często z tym, że Zieliński bywał na koncertach i festiwalach. Jak przyznał w trakcie rozmowy z Renatą Czerwicką, niektóre relacje przetrwały do dziś.

- Taka "głębsza warszawka" prowadzi styl życia, który jest niełatwy do pogodzenia z byciem katolikiem i z byciem człowiekiem wierzącym, to znaczy takim, jaki żyje tym, w co wierzy, a nie tylko mówi, że jest wierzący - ocenił.