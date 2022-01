Przed zakupem kasku odpowiedz sobie na te 4 pytania

Kupując kask, możesz spotkać się z informacją, że produkt posiada technologię MIPS. Co to takiego? To nowoczesny system zabezpieczający głowę podczas upadku. Używany jest nie tylko przy produkcji kasków narciarskich, ale też rowerowych. Kaski wyposażone w MIPS posiadają swego rodzaju wkładkę, która przylega do głowy i pozostaje na swoim miejscu nawet podczas upadku. W takim kasku siła uderzenia jest zamortyzowana przez zewnętrzną skorupę, nie dociera do warstwy umieszczonej bliżej głowy, dzięki czemu głowa jest lepiej chroniona przed przeciążeniami i urazami. To szczególnie ważne przy wielokrotnym uderzeniu głowy w podłoże, przy stromych zjazdach lub upadku z wysokości.