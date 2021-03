Przedłużanie rzęs - metody, cena, przebieg zabiegu

Przedłużanie rzęs to sposób na pogrubienie i wydłużenie naturalnych rzęs. Dzięki temu możemy zapomnieć o tuszowaniu. Na czym polega przedłużanie rzęs, ile trwa, jakimi metodami przedłuża się rzęsy, ile się trzymają i ile to kosztuje?

Przedłużanie rzęs to jeden z najczęściej oferowanych zabiegów kosmetycznych. Wiele kobiet decyduje się na tę usługę, aby mieć piękne, wyraziste spojrzenie bez nakładania tuszu do rzęs. Poza tym przedłużanie rzęs daje o wiele trwalsze efekty niż samodzielne doklejanie sztucznych kępek.

Ile trzymają się przedłużane rzęsy?

Przedłużane rzęsy powinny utrzymywać się ok. 3-4 tygodni, ale wszystko zależy od kondycji naszych rzęs i ich pielęgnacji. Naturalne rzęsy co jakiś czas wymieniają się, dlatego aby utrzymać początkowy efekt przedłużania rzęs, trzeba je uzupełniać mniej więcej co miesiąc.

Przedłużane rzęsy wiele zniosą. Nie da się ukryć, że jeśli zabieg jest dobrze i poprawnie wykonany, nie musimy obawiać się:

- intensywnego wysiłku,

- sauny,

- kąpieli w basenie czy morzu,

- pocenia się.

Na czym polega przedłużanie rzęs?

Przedłużanie rzęs daje długotrwały efekt i sprawia, że nasze spojrzenie jest wyrazistsze. Na czym polega ten zabieg? Chodzi o doklejanie rzęs sztucznych do naszych naturalnych.

Przedłużanie rzęs to żmudna praca, którą powinny wykonywać tylko odpowiednio przeszkolone osoby. Podczas tego zabiegu powinny być zachowane najwyższe standardy higieniczne. Poza tym, aby go odpowiednio wykonać, trzeba mieć wprawę i doświadczenie.

W końcu polega to na manewrowaniu metalowymi narzędziami, mocnym klejem i drobnymi włoskami bezpośrednio na powiekach. By przedłużanie rzęs było jak najmniej inwazyjne dla oczu, kosmetyczka każdy włosek przykleja około 1 mm od nasady naturalnych rzęs.

Przedłużanie rzęs – metody

Wyróżnia się trzy metody przedłużania rzęs. Wszystkie bazują na tej samej technice, czyli doklejaniu sztucznych włosków do rzęs. Każda z metod jest tak samo trwała, chodzi jedynie o efekt końcowy.

Metoda 1 do 1, opisywana również jako 1:1. To jedna z najczęściej wybieranych metod, ponieważ daje najbardziej naturalny efekt. Kosmetyczna do każdej naturalnej rzęsy przykleja jeden włosek.

Metoda 2 do 1, opisywana jako 2:1. Kosmetyczka do każdej naturalnej rzęsy przykleja dwa sztuczne. Dzięki temu uzyskujemy bardziej wyrazisty efekt.

Metoda 3 do 1, opisywana jako 3:1. To kolejny wariant, który charakteryzuje się tym, że kosmetyczka do każdej naturalnej rzęsy przykleja trzy sztuczne. Ta metoda daje najbardziej spektakularny efekt.

Są jeszcze metody od 4:1 do 10:1, które różnią się od pozostałych ilością przyklejanych włosków. Do metody 1:1 używa się włosków syntetycznych, jedwabnych lub naturalnych, które są pozyskiwane z futra norek syberyjskich. W metodach 2:1 i 3:1 stosuje się wyłącznie te ostatnie, ponieważ są najlżejsze i najmniej obciążą naturalne rzęsy.

Ile trwa przedłużanie rzęs?

Przedłużanie rzęs to czasochłonny zabieg, który wymaga cierpliwości zarówno od kosmetyczki, jak i od klientki. W zależności od doświadczenie osoby wykonującej zabieg, trzeba poświęcić na niego około 2-3 godzin.

Podczas zabiegu klientka leży na łóżku z zamkniętymi oczami. W czasie, gdy kosmetyczka dokleja rzęsy, klientka powinna leżeć nieruchomo.

Przedłużanie rzęs – cena

Cena za przedłużanie rzęs nie jest najniższa. Wynika to m.in. z czasu, który trzeba poświęcić na jego wykonanie. Ostateczny koszt zależy od lokalizacji gabinetu, wybranej metody, doświadczenia kosmetyczki. Za syntetyczne włoski zapłacimy mniej niż za naturalne włoski z norek.

Generalnie cena za przedłużanie rzęs powinna mieścić się w przedziale 100-500 zł. Jeśli po 3-4 tygodniach zdecydujemy się na uzupełnienie rzęs, nie powinniśmy płacić więcej niż 70 proc. ceny.

Dla kogo jest przedłużanie rzęs?

Przedłużanie rzęs to zabieg dla każdego, kto chce wydłużyć i pogrubić swoje naturalne rzęsy. Niezależnie od wyboru metody, efekt jest widoczny i trwały. Chętnie stosują go kobiety, które intensywnie uprawiają sport. Często zabieg wykonywany jest przed wakacjami, kiedy mniej się malujemy, a chcemy mieć podkreślone oko.

Zabieg jest niewskazany, jeśli dana osoba ma wrażliwe lub podrażnione oczy bądź alergie, które mogą uaktywnić się podczas przedłużania rzęs. Naturalne rzęsy nie ucierpią po przedłużaniu, jeśli zabieg zostanie odpowiednio wykonany.

Sztuczne rzęsy traktujemy jak własne. Do ich mycia używamy delikatnego mydła, żelu lub płynu micelarnego. Nie należy ich ani omijać podczas pielęgnacji, ani mocno pocierać.