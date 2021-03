Rzęsy 1 do 1. Na czym polega ta metoda przedłużania rzęs i ile kosztuje?

Przedłużanie rzęs metodą 1 do 1 to obecnie jeden z najchętniej wybieranych zabiegów kosmetycznych na rzęsach. Polega na doklejeniu do jednej naturalnej rzęsy, jednej sztucznej. W efekcie rzęsy są długie, podkręcone i pogrubione. Na okres około trzech tygodni możemy pożegnać się z maskarą i cieszyć się pogłębionym spojrzeniem.

Przedłużanie rzęs jest obecnie bardzo popularnym zabiegiem kosmetycznym. Decydują się na niego kobiety, którym zależy na spektakularnych rzęsach przez 24 godziny na dobę, przez okres około trzech tygodni. Po tym czasie należy włoski uzupełnić, lub usunąć całkowicie. Czy zrobić to samodzielnie, czy zdecydować się na pomoc profesjonalistki? Ile kosztuje przedłużanie rzęs metodą 1 do 1 i ile trwa? Czy kleje użyte podczas zabiegu mogą uszkodzić gałkę oczną? Poniżej odpowiadamy na te i inne pytanie dotyczące przedłużania rzęs 1 do 1.

Rzęsy 1 do 1 – jak o nie dbać?

Po doklejeniu rzęs należy o nie dbać dokładnie tak samo, jak o każde inne przedłużane rzęsy. Bezpośrednio po aplikacji należy starać się nie dopuścić do tego, aby co najmniej przez kilka godzin rzęsy miały bezpośredni kontakt z wodą. Poza tym, przez około dwa dni należy pamiętać, aby unikać gorących kąpieli i sauny. Jak zachować się po tym okresie? Wystarczy codziennie rano, rzęsy przedłużane metodą 1 do 1, przemywać delikatnym płynem micelarnym o beztłuszczowej formule. Do tego, dobrze jest raz dziennie przeczesywać je szczoteczką, aby rozdzielać włoski. Taką szczoteczkę standardowo dostaje się od swojej kosmetyczki.

Rzęsy 1 do 1 – ile to kosztuje?

Jak w przypadku każdej usługi, wszystko zależy od tego, w jakim salonie wykonujemy zabieg oraz w jakim mieście. Zazwyczaj waha się mniej więcej od 150 do 200 złotych. Zabieg przedłużania rzęs metodą 1 do 1 trwa około 2 godzin. Możemy się spodziewać, że efekt utrzyma się na rzęsach około 3 tygodnie. Sztuczne rzęsy odpadają w momencie, kiedy zaczynają rosnąć nam nowe, naturalne rzęski.

Kolejnym krokiem będzie więc uzupełnianie rzęs, które wypadły. Jego koszt, to również w zależności od lokalizacji, około 100-120 złotych. Decydując się więc na ten rodzaj zabiegu kosmetycznego, musimy pamiętać, że będzie wymagał on kontynuacji. Jeżeli nie zdecydujemy się na nią, należy rzęsy zdjąć. Można to zrobić w profesjonalnym salonie, lub w domu. Najbezpieczniej jest się udać do swojej kosmetyczki.

Rzęsy 1 do 1 – jak zdjąć?

Przedłużenie rzęs to efekt podkreślonego oka przez 24 godziny na dobę przez około 3 tygodnie. Dzięki niemu możemy zaoszczędzić czas. Z pewnością takie rzęsy sprawdzą się na wyjeździe, są też świetnym zabiegiem dla osób aktywnych, czy zabieganych. Po pewnym czasie doklejone rzęski zaczynają wypadać. W efekcie na powiece będą krótsze i dłuższe włoski. Możemy wówczas uzupełnić rzęsy bądź pozbyć się ich całkowicie.

Ściągnąć sztuczne rzęsy najłatwiej jest u kosmetyczki. Samodzielne próby mogą okazać się nieskuteczne i spowodować wyrwanie naturalnego włoska bądź podrażnienie oka. U doświadczonej kosmetyczki możemy usunąć rzęsy szybko. Wprawiona osoba zrobi to zręcznie, do zabiegu użyje specjalnych preparatów. Pamiętajmy, że kleje użyte podczas zabiegu są bardzo mocne, jednak jeżeli zabieg wykonujemy u doświadczonej kosmetyczki, jest on całkowicie bezpieczny.

Jeżeli zależy nam na tym, aby samodzielnie pozbyć się rzęs, należy zaopatrzyć się w dwufazowy płyn do demakijażu lub mleczko kosmetyczne. Jeżeli rzęsy trzymają się na powiece bardzo mocno, usunięcie ich za pomocą powyższych produktów zajmie około 1 do dwóch dni. W tym celu należy nasączyć płatek kosmetyczny obficie preparatem i przyłożyć do oka. Preparat powinien rozpuścić klej. Następnie należy delikatnie oderwać sztuczne rzęski z powieki.

