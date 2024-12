Przedświąteczny koszmar sprzedawców. "Bardzo przykre, co się dzieje"

"Przeżyć i zapomnieć" - mówią sprzedawcy, którzy będą pracować w Wigilię. Nie brakuje klientów zostawiających zakupy na ostatnią chwilę. - Powinni pamiętać, że my też chcemy wrócić do domu i spędzić święta z bliskimi - mówi WP jedna z ekspedientek.

Święta Bożego Narodzenia to czas radości i rodzinnych spotkań, jednak dla wielu pracowników handlu oznacza przede wszystkim stres i intensywną pracę. Choć ustawa wprowadzająca Wigilię jako dzień wolny od pracy ma wejść w życie dopiero w 2025 roku, tegoroczne przygotowania do świąt przypominają scenariusz, który handlowcy dobrze znają: chaos, pośpiech i wymagający klienci.

"Przeżyć i zapomnieć": codzienność pracowników handlu w święta

Dla wielu osób święta to czas odpoczynku, ale dla pracowników handlu to najgorętszy okres w roku. Agnieszka Nowak, właścicielka sklepu franczyzowego, podkreśla, że najtrudniejsze są ostatnie dni przed Wigilią. Zapytana o to, co najczęściej kupują wtedy klienci, odpowiada bez wahania.

- W Wigilię i święta klienci najczęściej przychodzą po alkohol - opowiada w rozmowie z Wirtualną Polską. - Wódka, piwo, do tego jakaś zapitka, soki albo cola. Raczej nie robią typowych zakupów spożywczych, czasem kupują bułki do śniadania. Czasem w ostatniej chwili - na przykład wracając z trasy - kupują czekoladki lub bombonierki.

- Na porządku dziennym są pytania o dostawę. "Można jeszcze z dowozem na 24 grudnia - mówi pracownica jednego z popularnych marketów.

- Rok temu Wigilia wypadła w niedzielę, więc w sobotę sklep był otwarty jak zawsze do 22. Kilka minut przed zamknięciem przyszła rodzina z Ukrainy. Poinformowaliśmy ich, że już za chwilę zamykamy. Spytali się, o której będzie czynne jutro. Gdy dowiedzieli się, że otwieramy dopiero w środę, na szybko zaczęli biegać między alejkami, żeby zaopatrzyć się w mrożonki.

- Zawsze Wigilia zaskakuje klientów - mówi była pracownica. - Co roku tak samo dziwią się, że o 13 zamykamy. Do tego dochodzą klienci szukający "cudów" na chwilę przed zamknięciem. Na ostatnią chwilę szukają karpia albo mrożonych uszek.

Zakupy na ostatnią chwilę to codzienność, również w święta

Testerzy odkurzaczy w akcji

Świąteczne zakupy potrafią być dla pracowników handlu prawdziwym testem cierpliwości. Agata, która pracowała w sklepie a artykułami RTV i AGD, do teraz wspomina klientów, którzy w Wigilię przyszli testować domowy sprzęt.

- Małżeństwo postanowiło, że w wigilię na chwilę przed zamknięciem wpadną, aby kupić... odkurzacz pionowy. Była godzina 12:40 (zamykaliśmy o 13). Rozumiem, że różne są sytuacje, ale ci państwo nie byli nawet zdecydowani. Chodzili między regałami, zastanawiali się, który wybrać, chcieli wszystkie testować. Rzucali nawet papierki na ziemię, aby zobaczyć "jak ciągnie". Oczywiście nie muszę dodawać, że zrobili przy tym ogromny bałagan, a na końcu... nic nie kupili. Ludzie są niemożliwi.

Pracownicy dużych sieci handlowych zgodnie twierdzą, że klientom często brakuje empatii. – Pytania o dostawy na 24 grudnia to standard – mówi Joanna, kasjerka w popularnym markecie, i apeluje o większą wyrozumiałość. - Klienci powinni pamiętać, że my też chcemy wrócić do domu i spędzić święta z bliskimi.

Kamila, pracująca w jednym z popularnych marketów, wspomina sytuację, w której klient przyszedł kupić lampki choinkowe 24 grudnia tuż przed zamknięciem. Zamiast zapakować je do koszyka, zaczął je testować. – Najpierw rozpakował wszystkie pudełka, później zaczął podłączać do prądu, aby zobaczyć, jak się palą. Mimo naszych próśb sklep opuścił dopiero kwadrans po zamknięciu. Już chyba nic mnie nie zaskoczy. Wyznaję zasadę "przeżyć i zapomnieć" - wspomina pracownica.

Przedświąteczne kradzieże

Okres przedświąteczny to także czas wzmożonych kradzieży. Agnieszka Nowak przyznaje, że ostatnio to plaga. - To jest bardzo przykre, co się dzieje, ale coraz więcej ludzi nie płaci za swoje zakupy. Co ciekawe, są to ludzie, którzy wcale nie są biedni. Mają dobre, często markowe ciuchy, są zadbani. Mimo to decydują się na kradzież, i to w najbardziej perfidnym wydaniu. Podchodzą do kasy, przykładają kartę, a w momencie odmowy po prostu uciekają. W tym tygodniu miałam już osiem takich sytuacji, z czego w jednym przypadku dotyczyło to naszej stałej klientki, która często u nas kupuje.

Kradzieże to niestety plaga, z którą sprzedawcy nie mają jak walczyć. - Zawsze znajdzie się taki, który będzie chciał coś ugrać. Włoży batona do kieszeni, "zapomni" skasować pomidorów na kasie samoobsługowej albo "przypadkowo" zważy je jako te tańsze. Niektórzy nie mają wstydu. Nagimnastykują się, by zaoszczędzić kilka złotych - mówi w rozmowie z WP Kobieta pracownica sieci popularnych, małych sklepów franczyzowych.

Anna, kasjerka w supermarkecie, dodaje, że przed świętami wiele osób "zapomina" skasować drogie produkty. – Najczęściej są to drogie sery, owoce lub bombonierki. Kiedy zwróciłam uwagę pewnemu klientowi, stwierdził, że myślał, że chowane w kieszeni czekoladki to "świąteczne gratisy".

Innym razem klient próbował wynieść całą zgrzewkę napojów gazowanych pod puchową kurtką. – Ledwo mógł się ruszać, a mimo to był przekonany, że nikt go nie zauważy.

- Z doświadczenia powiem, że złodziejem może okazać się każdy. Czasem ci, po których wcale byśmy się tego nie spodziewali - mówi w rozmowie z WP Kobieta Katarzyna Hamal, menadżerka ochrony w firmie Seris Konsalnet. - Najczęściej wszystko trwa bardzo krótko. Wbiega grupa trzech lub czterech osób, zabiera towar i wychodzi. Czasami wyjeżdżają całymi wózkami albo wychodzą z produktami w rękach. Rekordziści robią to nawet w 30 sekund. Jako ochroniarze musimy być gotowi na wszystko - stwierdza.

Agnieszka Natalia Woźniak, dziennikarka Wirtualnej Polski

