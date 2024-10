To nie było wesołe miasteczko. Sąsiad dał jej popalić

Wspomniane przez Agatę Stachowiak dźwięki generowane przez sąsiadów w różnych porach dnia przyczyniły się do wyprowadzki Magdy Majewskiej z najmowanego mieszkania na warszawskim Żoliborzu. Magda mieszkała w nim przez trzy lata. Przez pierwsze dwa nie miała problemów z żadnym z sąsiadów. Ostatni rok był dla niej jednak katorgą. Po wprowadzeniu się do mieszkania obok młodego mężczyzny - prawdopodobnie studenta - nie mogła spać ani w nocy, ani odsypiać w dzień po pracy.

Po kilku tygodniach imprez Magda zadzwoniła do właściciela wynajmowanego przez studenta mieszkania, opowiedziała mu, co się dzieje i poprosiła o interwencję. Mężczyzna nie widział jednak problemu. Powiedział, że dopóki student mu płaci, nie wyrzuci go.