Przedwieczne – fotograf przywraca pamięć o kobiecym pierwiastku kobiecym

Kult Matki Ziemii szczególnie dobrze zachował się w kulturach ludowych, zwłaszcza na ziemiach rosyjskich. Wśród chłopów istniał kiedyś zwyczaj wyznawania grzechów prosto do ziemi bądź też zakaz "ranienia" jej w określonych porach roku. Co ciekawe, ziemia wczesną wiosną bywała traktowana jak kobieta brzemienna, przygotowująca się do wypuszczenia plonów. Na ziemię przysięgano, przeklinano, całowano ją i tytułowano świętą. Badacze wskazują, że tak duża liczba wierzeń związanych z ziemią musi mieć związek z pradawnym kultem. Pojęcie ziemi jako matki należy do jednych z najstarszych wyobrażeń religijnych. Mokosz miałaby tworzyć parę z Perunem, a ich boski akt miłości miał czynić ziemię brzemienną w plony.