Przekazała wieści o pięcioraczkach z Horyńca. Nie kryje łez

"Uwielbia, gdy tatuś może z nim spędzić dzień, a mamusie serce boli. Zawsze czekam z niecierpliwością aż mąż dojedzie do Krakowa, potem czekam już jak na szpilkach na zdjęcie, a potem... Potem łez nie mogę powstrzymać, tak się pchają, ale może kiedyś przyjdzie ten dzień, kiedy weźmiemy go do domu" - dodała.