"Jesteśmy zdruzgotani, że nasz najmłodszy syn Henry James zmarł w wieku trzech dni. To było nagłe wydarzenie, mały Henry sobie nie poradził (...) Po okresie smutku będziemy nadal pozytywnie nastawieni. Oczywiście będziemy nadal wspierać naszych jedenaścioro pozostałych wspaniałych dzieci i pomagać starszym w zrozumieniu wiadomości o ich bracie Henrym Jamesie" - napisali rodzice chłopca w przekazanym za pośrednictwem szpitala oświadczeniu.

Na opublikowanym na TikToku filmiku widać rodziców oraz siedmioro starszych dzieci: 12. i 10-letnie, siedmioletnie i czteroletnie bliźniaki oraz 10-miesięczne niemowlę. Wszyscy ubrani są na biało i wychodzą z domu z białymi i niebieskimi balonami, które po chwili wspólnie wypuszczają do nieba. Zdarzeniu towarzyszą też race, a samemu nagraniu wzruszająca muzyka.

"Wzruszyłam się", "Piękne, symboliczne pożegnanie", "Piękny gest", "Piękna pamiątka. Na pewno was kocha tam z góry" - pisali komentatorzy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl