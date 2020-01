WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Przekonaj się do kremu BB. Kosmetyk, którym będziesz zachwycona Cienka warstwa kremu BB odżywia skórę i tuszuje niedoskonałości. Ten kosmetyk zastępuje nam kilka innych, dzięki czemu stał się kosmetycznym fenomenem. Kiedy już znajdziesz swój idealny krem BB, nie będziesz chciała wracać do zwykłego podkładu. Krem BB odpowiedni dla twojego wieku i rodzaju cery ułatwia pielęgnację (iStock.com, Fot: Antonioguillem) Hitowy kosmetyk – krem BB Blemish Balm lub Beauty Balm – znane i lubiane kremy BB dzięki lekkiej konsystencji i uniwersalnemu działaniu zyskały dużą popularność. Najnowsze produkty coraz lepiej spełniają swoje dwie funkcje: pielęgnują cerę, nawilżają i chronią, jak i upiększają przez wyrównanie kolorytu skóry i korygowanie niedoskonałości. Te najlepsze to prawdziwe skarby w damskiej kosmetyczce, choć nie są tanie. Na szczęście mamy czas sezonowych wyprzedaży. Może to dobry moment, by wzbogacić zasoby produktów upiększających o luksusowy krem BB od Estee Lauder? Krem BB zyskał popularność jako sposób na połączenie pielęgnacji i upiększania, a także produkt umożliwiający zyskanie cennych chwil np. o poranku. Zamiast wklepywać krem, czekać i nakładać podkład – wystarcza nam jeden kosmetyk. Na rynku dostępnych jest wiele tego rodzaju kosmetycznych towarów niskiej jakości, których działanie porównuje się z podkładem, który lekko rozrzedzono kremem. Tymczasem dobry krem BB stworzono z myślą o tym, aby skutecznie pielęgnować i zauważalnie upiększać – tak, jak inspirowane koreańską kosmetyką kremy ujędrniające i rozjaśniające skórę. Zdrowa i promienna cera z kremem BB Drogeryjne kremy BB to najczęściej niedrogie produkty – większość z nich to wydatek ok. 20 do 40 zł w zależności od marki i pojemności. Warto zastanowić się, czy w tej samej cenie wyprodukowano by dwa udzielne produkty: dobry krem i trwały podkład? Wydaje się to wątpliwe, ale wystarczą krótkie poszukiwania, aby zaleźć produkt dobrej jakości za niewiele wyższą cenę z zawartością np. kwasu hialuronowego, ceramidów, odżywczych olejków i innych składników poprawiających stan naszej cery. Przy systematycznym użytkowaniu dobrego kremu BB (a także bardziej specjalistycznych CC i DD) możemy trwale zniwelować niedoskonałości cery. Efekt "wow" gwarantowany Tani krem BB często pozostawia smugi i bywa nietrwały. Dobrej jakości produkt powinien być łatwy w aplikacji (nakładamy go gąbką, tak, jak podkład, aby komponent koloryzujący nie pozostał na palcach) i jak najlepiej dopasowany do koloru karnacji. Gama kolorów kremów BB jest znacznie węższa niż podkładów, których odcieni mamy do wyboru dziesiątki. Wynika to z zastosowania w kremach składników i technologii, które najlepiej dopasowują kosmetyk do kolorystycznych typów urody i odcieni skóry. Sprzyja temu też półpłynna konsystencja, która lepiej pokrywa skórę twarzy i szyi, bez efektu maski. Kremy BB przyczyniły się do tego, że rzadziej zdarza nam się jeden z największych błędów kosmetycznych – nakładanie podkładu bez toniku i kremu, co zmniejsza trwałość makijażu, powoduje powstawania zanieczyszczeń i nieestetycznie wygląda.