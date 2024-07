Przetnij na pół. Efekt na wagę złota

Papier toaletowy to jeden z podstawowych środków higieny i trudno wyobrazić sobie życie bez niego. Jak się okazuje, ma on również inne zastosowania, takie jak domowy odświeżacz powietrza.

Produkcja papieru toaletowego sięga już XVI wieku w Chinach, ale ten wynalazek stał się powszechnie dostępny dopiero w 1857 roku. Joseph Gayetty, któremu zawdzięczamy wynalazek miękkiego papieru toaletowego pozbawionego drzazg, uczynił go niezbędnym produktem. Choć główne przeznaczenie tego wynalazku jest oczywiste, można go użyć na kilka alternatywnych sposobów.

Odświeżanie powietrza bez tradycyjnych odświeżaczy

Odświeżacze powietrza to artykuł, który większość z nas ma w łazience. Jednak niewielu wie, że papier toaletowy może zastąpić tradycyjny odświeżacz. Wystarczy przeciąć rolkę na pół, namoczyć w płynie do płukania tkanin, a po wyschnięciu ustawić w toalecie. Taki papier toaletowy będzie wydzielał przyjemny zapach przez dłuższy czas.

Gdy papier straci intensywny zapach, wystarczy ponownie go namoczyć. Jest to sprytne i ekonomiczne rozwiązanie. Można również użyć go do przecierania mebli, które dzięki właściwościom antystatycznym płynu do płukania będą dłużej czyste i piękne.

Przyspieszenie wzrostu rzeżuchy dzięki papierowi toaletowemu

Kiełki rzeżuchy są nieodłącznym elementem Wielkanocy, ale można je spożywać przez cały rok. Nasiona rzeżuchy są dostępne w każdym sklepie ogrodniczym i wielu marketach. Dzięki papierowi toaletowemu można przyspieszyć proces ich wzrostu.

Aby to zrobić, wystarczy zamoczyć przepołowioną rolkę papieru toaletowego w wodzie, wysypać na nią nasiona i umieścić w mocno nasłonecznionym miejscu. Po dwóch dniach wyrosną pierwsze kiełki rzeżuchy. Ważne jest użycie czystego papieru z nowego opakowania.

Świetny efekty uzyskasz również przecinając na pół ręcznik papierowy. W ten sposób możesz zrobić z niego nawilżane ściereczki. Jak to zrobić? To banalnie proste - musisz wsadzić przekrojoną połowę rolki do małego plastikowego pojemnika z pokrywką, a następnie wlać około 1/4 szklanki wody z odrobiną płynu do płukania.

Przekrojonego na pół ręcznika możesz też używać w tradycyjny sposób - po prostu zamiast zwykłego listka otrzymasz połowę, która spokojnie wystarczy do usunięcia większości zabrudzeń. Dzięki temu wystarczy on na dłużej.

