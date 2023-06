Przelała ogromną kwotę. Wysokość wpłaty przyprawia o zawrót głowy

Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej znanych trenerek fitness oraz bizneswomen w Polsce. "Choda" aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, wokół których zebrała dużą grupę fanek. Wykorzystuje swoje profile nie tylko do promowania własnej działalności, ale także do celów dobroczynnych. Chętnie publikuje choćby linki do różnych zbiórek internetowych. W niedawnym wpisie wyznała jednak, że mierzy się przez to z hejtem.