Przerobiła suknię ślubną babci klientki. "Zniszczyłaś ją"

Do Mariah przyszła klientka z suknią ślubną swojej babci. Oryginalna kreacja pochodzi z 1949 roku, co widać po jej wyjściowym fasonie. Niemniej jednak jest to prawdziwa perełka - nie każdy może się pochwalić posiadaniem takiej rodzinnej pamiątki. Biorąc to pod uwagę, trudno dziwić się głosom internautów, którym metamorfoza tej sukni nie przypadła do gustu.