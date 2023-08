Przesąd na 15 sierpnia. Nie rób tego, bo ściągniesz biedę

Kwiatowy przesąd na 15 sierpnia

To, co znajdzie się wówczas w bukiecie lub w koszu z darami, ma ogromne znaczenie. Istnieje bowiem przesąd, że jeżeli włożymy lub wsadzimy tam kwiaty bądź gałązki ziemniaków, lucernę bądź koniczynę, sami naślemy na siebie nieszczęście - brak pieniędzy. Lepiej więc dmuchać na zimne i o tym pamiętać, by nie narobić problemów.