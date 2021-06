Przesądy i zasady dotyczące burz. Musisz je poznać

Jak się chronić przed burzą?

W czasie burzy powinniśmy przebywać w pomieszczeniach, ale również w nich warto przestrzegać kilku zasad. Należy pozamykać wszystkie okna i się do nich nie zbliżać. Nie powinno się także używać urządzeń elektronicznych, takich jak np. suszarka do włosów czy maszynka do golenia, gdyż istnieje ryzyko, że gdy piorun uderzy w dom, urządzenia te przeniosą ładunek elektryczny na człowieka. Ponadto, gdyby doszło do awarii sieci elektrycznej, włączone urządzenia stwarzają ryzyko pożaru, nie wspominając o możliwych przepięciach, które mogą sprzęt uszkodzić. Najlepiej więc wyłączyć wszystkie sprzęty elektryczne z sieci.