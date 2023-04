Przesądy na Wielki Piątek. Jeden dotyczy prania

Prawo Kanoniczne nie zabrania pracy w Wielki Piątek. Co więcej, mimo że jest to ważny dzień dla wszystkich katolików, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy zawodowej. Wydawać by się więc mogło, że oprócz postu ścisłego, nie obowiązują nas żadne inne przepisy. Niestety w tym przypadku do akcji wkraczają przesądy, które jak się okazuje, dla wielu mają ogromne znaczenie.