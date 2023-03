Przeszedł przez piekło. Oprawcy przywiązali go do kaloryfera

To nie pierwszy raz, gdy Mateusz Damięcki mówi otwarcie o przemocy. W 2017 roku udzielił wywiadu magazynowi "Grazia" i wtedy też wspominał szkolne czasy. - W czasie treningów zawsze byłem ostatni, a to się nie podobało kolegom. Trener stosował odpowiedzialność zbiorową, z basenu wychodziliśmy dopiero kiedy dopłynął ten ostatni, czyli zwykle ja. "Koledzy" ciągle mi grozili i dokuczali. Dziś psycholog nazwałby to wprost, znęcali się nade mną psychicznie - opowiadał.