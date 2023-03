Okrucieństwo armii Putina. Żołnierze dopuszczają się przemocy na tle seksualnym

Według prezesa ukraińskiego Sądu Najwyższego Rosjanie dopuszczają się przestępstw na tle seksualnym ze szczególnym okrucieństwem. Armia Putina miała zostać wyposażona w sprzęt przeznaczony do torturowania ludzi. Narzędzia służące do stosowania przemocy, według portalu unian.ua, zostały znalezione na terenach wyzwolonych przez oddziały ukraińskie.

Ołena Zełenska postanowiła przywołać kilka potwierdzonych przypadków takich napaści na tle seksualnym. To, czego doświadczyli obywatele Ukrainy, tylko obnaża, w jak bestialski sposób żołnierze rosyjscy traktują drugiego człowieka.

Żona prezydenta Zełenskiego podkreśliła, że ofiara nigdy nie ponosi żadnej winy za to, co zrobił jej oprawca. Jak podaje portal ukrayina.pl pod koniec lutego 2023 roku ukraińska policja wszczęła 64 145 spraw karnych przeciwko rosyjskim żołnierzom oraz ich poplecznikom.

Sasza miał zostać adoptowany przez Rosjan. Uratował go jeden telefon

