Przeszkadza jej hałas z placu zabaw. Zaapelowała do sąsiadów

Mieszkanka krakowskiego osiedla zaproponowała więc, aby dzieci mogą przebywać na placu zabaw w określonych godzinach, a także, aby był on przeznaczony jedynie dla mieszkańców ul. Anny Szwed-Śniadowskiej, bez uwzględnienia lokali usługowych.

Jak informuje nasz czytelnik, który zdecydował się wysłać do nas wiadomość mailową, ogłoszenie przyjęto z humorem, a na osiedlowej grupie na Facebooku postanowiono utworzyć wydarzenie dotyczące zebrania funduszu na postawienie tabliczki placu im. Sąsiadki Sylwii.

Nie wiadomo jednak, czy będzie to tabliczka informująca jedynie o patronce danego miejsca, czy znajdą się tam również dane dotyczące nowych godzin funkcjonowania placu zabaw.

Rzucał jej niedopałki na balkon. "Załatwiłam to raz, a porządnie"

