Sąsiedzi zakłócają ciszę nocną? Wiadomo, co należy zrobić

Mieszkania w blokach lub kamienicach często charakteryzują się cienkimi ścianami, które dzielimy z sąsiadami. Co zrobić, gdy senne marzenia przerywa dudniący bas, a polubowna prośba o ściszenie muzyki spotyka się z kpiącym uśmiechem? O tym, jakie konsekwencje może ponieść osoba, która mimo rozmów stale zakłóca ciszę nocną, powiedziała w Dzień Dobry TVN mec. Małgorzata Stanek.

Mec. Małgorzata Stanek zauważyła, że jeśli sąsiad długo i głośno imprezuje pierwszą rzeczą, którą należy zrobić to porozmawiać z osobą zakłócającą ciszę nocną. Jeśli prośba o ściszenie muzyki i spokojniejsze zachowanie nie poskutkuje, warto zgłosić sprawę policji.

- Przepisy prawa polskiego chronią mieszkańców, którzy odczuwają uciążliwe konsekwencje życia sąsiadów. Zaczęłabym na pewno od zadzwonienia na policję - zaczęła prawniczka, dodając, że jeżeli jest to przysłowiowa impreza i sytuacja wydarzyła się raz, to zazwyczaj kończy się na pouczeniu.

W Dzień Dobry TVN pojawiła się również pani Kasia, której zachowania sąsiadek spowodowały, że kobieta wyprowadziła się z własnego mieszkania. Poszkodowana przyznała, że w mieszkaniu powyżej często dochodziło do kłótni i głośnych zachowań.

Mimo że poszkodowana zgłaszała sprawę na policję, do spółdzielni mieszkaniowej oraz dzielnicowego, nikt nie zareagował.

Mec. Stanek przyznała, że w ty, przypadk u zarząd spółdzielni mieszkaniowej powinien złożyć wniosek o eksmisję. Prawniczka dodała też, że przy uciążliwych sąsiadach warto spróbować spokojnie wytłumaczyć, w jaki sposób zakłócają spokój. Jeśli to nie poskutkuje, sprawę należy zgłosić spółdzielni mieszkaniowej oraz powiadomić dzielnicowego. Na końcu powinno się zgłosić sprawę do sądu.

W polskim prawie nie funkcjonuje "instytucja ciszy nocnej" jest za to obowiązek zachowania się w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju sąsiadów. W zależności od różnych obiektów godziny ciszej mogą zaczynać się od 21, a kończyć o 7, zwyczajowo jednak przyjęło się, że cisza nocna trwa od 22 do 6 rano.

Rzucał jej niedopałki na balkon. "Załatwiłam to raz, a porządnie"

Rzucał jej niedopałki na balkon. "Załatwiłam to raz, a porządnie"

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!