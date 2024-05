Jest nie do poznania. Pokazała się po zmniejszeniu żołądka

Kinga Zawodnik to prezenterka TVN, która w swoim programie "Dieta czy cud?" długo walczyła z otyłością. Niestety jej starania kończyły się niepowodzeniem, dlatego celebrytka ostatecznie zdecydowała się na poważny krok i w lipcu 2023 roku przeszła operację zmniejszenia żołądka.

Okazuje się, że dzięki zabiegowi i zmianie nawyków Kinga Zawodnik schudła ponad 50 kilogramów, a łącznie w obwodach w przeciągu 10 miesięcy zgubiła aż 126 cm. Teraz celebrytka opublikowała obszerny wpis, w którym opisała swoją drogę do uzyskania idealnej sylwetki.

Celebrytka na swoim Instagramie wrzuciła zdjęcia sprzed i po metamorfozie. Okazuje się, że jej obecna waga wynosi 97 kg. Chociaż Zawodnik jest zadowolona z rezultatów, które uzyskała po operacji zmniejszenia żołądka, to doświadcza kilku negatywnych skutków, które uprzykrzają jej codzienne funkcjonowanie.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!