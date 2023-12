Przeszła operację bariatryczną. "To nie droga na skróty"

Kinga Zawodnik kilka miesięcy temu przeszła operację bariatryczną, która polega na zmniejszeniu żołądka. Przyznaje, że zarówno przed, jak i po tym poważnym zabiegu spotkała się z hejtem w sieci. W najnowszym wywiadzie podkreśla, że otyłość jest chorobą, która nie minie samoistnie, i może mieć nawroty. "Najgorsze jest to, że wielu ludzi uważa, że ta moja operacja bariatryczna to droga na skróty, że to dla leniwych" - wyznała Zawodnik w rozmowie.