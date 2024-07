Przeszła operację kręgosłupa. "Nie lubię szafować tragediami"

Mimo rosnącej popularności serialu zakończono go po czterech sezonach. Od tamtej pory aktorka dostawała coraz mniej ról. W rozmowie z serwisem Plejada opowiedziała, jak radziła sobie w ostatnich latach. Zdobyła się na odważne wyznanie. "Tkwiłam w zawieszeniu i miałam poczucie, że nikomu nie jestem potrzebna" - wyznała.

Po zakończeniu nagrań do "Szpilek na Giewoncie" aktorka długo nie mogła liczyć na pierwszoplanową rolę. W rozmowie z serwisem Plejada otworzyła się na temat trudnych doświadczeń z przeszłości.

Aktorka dołączyła do "Pytania na śniadanie", gdzie poprowadzi cykl "Pokochaj mnie", poświęcony adopcji zwierząt. A co z aktorstwem? Magdalena Schejbal spełnia się na scenie Teatru Ateneum.

