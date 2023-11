Przetestowałam trzy największe trendy w modzie na jesień. Dzielę się wnioskami

Nie wszystkie miłośniczki mody sprawdzają uważnie raporty z pokazów czy przewidywania ekspertów dotyczące kolorów. My, w redakcji zajmującej się modą, jesteśmy z tymi tematami na bieżąco, a do tego każdego dnia przeglądamy dziesiątki instagramowych kont w poszukiwaniu ciekawych i wartych odtworzenia stylizacji. Mamy jednak świadomość, że nie wszystkie pomysły projektantów czy influencerek sprawdzą się na polskich ulicach. Żeby pomóc ci w wyborze garderoby na konkretny sezon, często same z ciekawości sprawdzamy ubrania czy dodatki, o których piszemy artykuły. Tym razem osobiście postanowiłam przetestować na sobie trzy rzeczy, które w social mediach są gorącym trendem. Oto, do jakich wniosków doszłam.