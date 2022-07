Przetestowali symulator bólów miesiączkowych. Mieli łzy w oczach

"Wiele menstruujących osób doświadcza wręcz ekstremalnego bólu, a jego wpływ na ich życie jest unieważniany przez ich nauczycieli, trenerów, przyjaciół oraz lekarzy. Symulator okresu powstał po to, by pokazać tym ludziom, co niektórzy muszą znosić" — wyjaśniała w "Global News Canada" dyrektor generalna Somedays, Lux Perry.