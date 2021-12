Przetestowaliśmy smartfon Huawei nova 9 – co odkryliśmy?

Kolejnego meczu już nie włączaliśmy, ale miłośniczki i miłośnicy futbolu mogą śmiało założyć, że bez podłączania nova 9 do gniazdka z powodzeniem obejrzą prawie trzy pełne mecze piłki nożnej. A skoro o ładowaniu mowa, to trzeba nadmienić, że sprawdza się ono rewelacyjnie. Huawei zapowiadał, że do swojego urządzenia dokłada ultraszybką ładowarkę. I firma w żaden sposób nie przesadziła. Smartfon po piłkarskim minimaratonie udało nam się naładować od wspomnianych już 31% do pełna w… mniej niż pół godziny. To rewelacyjny wynik! Mając dostęp do gniazdka, możemy ładować urządzenie w trakcie krótkich przerw i w ten sposób zapewnić sobie w zasadzie nieustającą możliwość oglądania dowolnego sportu! Trzeba tu także nadmienić, że w przeciwieństwie do innych producentów, Huawei do swojego telefonu dołącza zarówno kabel, jak i kostkę do ładowania. Nie musimy się więc obawiać dodatkowych wydatków czy szukania brakującego elementu w domowych szufladach.