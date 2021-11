Stylowy i ze świetnym aparatem – wygraj smartfon Huawei nova 9!

Ekran to pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, gdy bierzemy telefon do ręki. Widzimy go gołym okiem i samodzielnie możemy ocenić jego jakość. Wyświetlacz w nova 9 zdecydowanie zachwyca matrycą OLED, która gwarantuje maksymalnie głęboką czerń i wysoki kontrast obrazu. Czy zauważyłaś, że na niektórych smartfonach treść np. strony internetowej lub sam interfejs menu wydają się superpłynne i jakby reagują szybciej na kliknięcie? Za ten efekt odpowiada częstotliwość odświeżania obrazu. W wielu współczesnych modelach wartość ta wynosi 60 Hz, jednak do uzyskania opisanego wyżej efektu odświeżanie ekranu powinno oscylować wokół 120 Hz. Huawei nova 9 może się pochwalić takim atutem!