Przez lata występowała w TVP. Jest właścicielką słynnego dworku

Swoją karierę w Telewizji Polskiej Beata Chmielowska-Olech rozpoczęła w 1998 roku, kiedy to zadebiutowała na antenie, prowadząc młodzieżową wersję popularnego "Teleexpressu". Później przez lata prowadziła już główne wydanie wspomnianego programu, emitowane codziennie o 17:00.

Choć w TVP pracowała przez lata, nie ominęła jej fala powyborczych zmian i pod koniec 2023 roku Chmielowska-Olech pożegnała się z widzami, choć od czasu do czasu daje znać, co u niej za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak widać po komentarzach, fani bardzo za nią tęsknią i chcieliby ponownie oglądać ją na antenie.

"Ok pani Beatko, ale już trzeba kończyć ten urlop i do pracy się wziąć, czyli wrócić do 'Teleexpressu'. A tak poważnie to brakuje pani i tego najpiękniejszego uśmiechu" - piszą.

Miłość, którą zaczęła awantura

Mimo swojej dużej popularności dziennikarka jest bardzo dyskretna, jeśli chodzi o swoje życie prywatne. Od lat jest mężatką, a sposób, w jaki poznała swojego męża, może zaskoczyć. Stało się to bowiem podczas przyjęcia zorganizowanego przez wspólnych przyjaciół. Mężczyzna wrócił wtedy z Nowego Jorku, gdzie ukończył szkołę wojskową, jednak po powrocie do kraju podjął studia na kierunku finansów i bankowości. Co ciekawe, pierwsze spotkanie pary zakończyło się ostrą wymianą zdań.

Jak informował magazyn "Rewia", Beata i Damian mieli różne zdania na temat strajku pielęgniarek, co doprowadziło do kłótni. Jednak młoda dziennikarka tak zawróciła w głowie mężczyźnie, że już następnego dnia zdobył jej numer telefonu i zaczął do niej dzwonić codziennie, co początkowo wywoływało u niej frustrację. "Byłem mocno zdeterminowany. Po prostu zakochałem się na zabój" - stwierdził Damian Olech na łamach "Rewii".

Damian postanowił poprosić Beatę o rękę aż dwa razy. Pierwszy raz zrobił to w obecności jej rodziców, a drugi raz w Stanach Zjednoczonych, w obecności swoich teściów. Co ciekawe - zaręczyny omal nie zakończyły się tragicznie, ponieważ narzeczony postanowił wrzucić pierścionek do kieliszka z szampanem, a dziennikarka prawie się nim udławiła. Wszystko skończyło się jednak szczęśliwie, a po ślubie na świecie pojawiła się dwójka dzieci pary: Bruno i Liwia.

Chmielowska-Olech jest właścicielką słynnego dworku

Beata Chmielowska-Olech zadbała o to, by zabezpieczyć swoje pieniędzy i wraz z mężem w 2004 roku zdecydowali się zainwestować w nieruchomość i ulokować swoje oszczędności w ponadstuletni dworek we wsi Many niedaleko Warszawy. Wnętrza tej posiadłości służyły jako plan zdjęciowy do kultowego serialu "Złotopolscy". To właśnie w tym dworku mieszkał serialowy Dionizy wraz z ukochaną Julią oraz dwoma synami Markiem i Waldemarem.

Dziś posiadłość została odnowiona, a Beata Chmielowska-Olech wraz z mężem urządzili w niej hotel z restauracją, w którym odbywają się różnego rodzaju konferencje i wesela. Jednym z gości, który zdecydował się na organizację swojego przyjęcia weselnego w tym miejscu, był Marcin Mroczek.

