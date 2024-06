Zniknęła po zmianie władzy. Zamieściła tajemniczy wpis

Beata Chmielowska-Olech zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej w 1998 roku, prowadząc młodzieżowe wydanie programu "Teleexpress" pt. "Teleexpress Junior". Była gospodynią wtorkowego wydania programu "Popołudnie z Jedynką", a także śniadaniowego magazynu Jedynki - "Kawa czy Herbata". W 2020 roku została nominowana do Telekamery i w tym samym roku rozpoczęła prowadzenie cyklu "Senior Express".

Z telewizją pożegnała się w połowie grudnia ubiegłego roku. Odbyło się to tuż po głośnych transformacjach, jakie zaszły w Telewizji Polskiej po zmianie władzy.

"Brakuje mi Ciebie, nie umiem się pogodzić z rzeczywistością"; Prześlicznie wyglądasz. Szkoda, że cię nie ma na antenie"; "Tęsknimy za naszą Pani redaktor, za starą ekipą TVP"; "Pięknie Pani wygląda. Brakuje Pani w telewizji, brakuje starego Teleexpressu"; "Odmłodniała Pani i wyszczuplała. Należę to tej części widzów, którym Pani w TV brakuje" - pisali rozgoryczeni internauci.

