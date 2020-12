Przez nagranie sprzed lat usunięto ją z uczelni. "Byłam wtedy bardzo młoda"

Chłopak opublikował kilkusekundowe nagranie

Jimmy Galligan powiedział The New York Times, że w zeszłym roku otrzymał trzysekundowe wideo przedstawiające Mimi Groves, jego koleżankę z klasy, która patrzyła w kamerę i rzucała rasistowskimi tekstami. Wideo pochodzi z 2016 roku.

Dziewczyna wysłała wspomniane wideo do przyjaciela za pośrednictwem Snapchata. Film w jakiś sposób trafił jednak i do Galligana. Dziś Jammy ma 18 lat i niektórzy twierdzą, że chłopak przez rok przechowywał nagranie, tylko po to, aby opublikować je w najbardziej "szkodliwym" momencie dla Groves.