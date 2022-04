Przez wojnę została sierotą. Teraz jest wykorzystywana w rosyjskiej propagandzie

12-latka zostanie wysłana do Rosji. Teraz jest wykorzystywana w propagandzie

Jak podaje CNN, Kira na miejscu mogła skontaktować się z dziadkiem Oleksandrem, który jest jedynym żyjącym członkiem jej rodziny. Mężczyzna w rozmowie telefonicznej usłyszał od urzędnika z separatystycznego rządu w Doniecku, że może przyjechać i odebrać wnuczkę. Jednak przez wojnę jest to niemożliwe. Gdy zadzwonił do szpitala, w którym przebywa dziewczynka, dowiedział się, że zaplanowane jest wysłanie jej do sierocińca w Rosji. Boi się, że już nigdy jej nie zobaczy. Oleksander dodał, że 12-latce odebrano dokumenty i po przekroczeniu granicy wręczą jej nowe.