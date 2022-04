Surogatka z Ukrainy urodziła jej dziecko. Teraz ona uratowała ją przed wojną

Choć agencja w zasadzie zabrania kontaktu rodziców biologicznych z surogatką, to Heather i Vita mimo wszystko go nawiązały. Przez cały okres trwania ciąży Brytyjczycy pytali Ukrainkę, czy wszystko jest u niej w porządku, natomiast ona wysyłała im zdjęcia oraz nagrania rosnącego brzuszka. Heather i Mark polecieli do Ukrainy w grudniu 2021 roku. Już wtedy sytuacja była napięta i mówiło się o zagrożeniu ze strony Rosji.