Przez wygląd ma zakaz wchodzenia do szkoły dzieci. Nie zamierza się jednak zmieniać

Melissa Sloan to pochodząca z Walii kobieta, która przez swój wygląd jest wykluczana społecznie przez innych mieszkańców. Ciało 46-latki niemal w całości pokryte jest tatuażami. Przez to, że budzi dość duże kontrowersje, nikt nie chce jej zatrudnić w swojej firmie. To jednak nie koniec problemów, z którymi musi się na co dzień mierzyć.