Przeżyła eksperymenty medyczne w Auschwitz. Była więźniarka wzruszona odznaczeniem

Zofia Posmysz-Piasecka została odznaczona Orderem Orła Białego. Prezydent Andrzej Duda podziękował jej za świadectwo, którym była więźniarka do dzisiaj się dzieli. Sama zainteresowana nie ukrywała zaskoczenia i łez wzruszenia.

Była więźniarka jest nie tylko odważna, ale też bardzo skromna. 96-latka nie kryła zaskoczenia, gdy zadzwonił przedstawiciel Kancelarii Prezydenta z informacją o przyznaniu jej odznaczenia. "Wciąż od kilku dni mi się wydaje, że to mi się śni. Byłam wychowana w atmosferze wiary w cuda, chyba to się potwierdza dzisiaj" - powiedziała odbierając odznaczenie. "Dlaczego? Za co? Co ja takiego uczyniłam, że takie spotyka mnie odznaczenie, takie wyróżnienie?" - długo się zastanawiała.