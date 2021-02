Przeżyli we dwoje ponad 50 lat. Rozłączyła ich śmierć Zofii Nasierowskiej

"Lew z Bykiem to najgorsza prognoza dla partnerów"

Już na studiach fotografka sporządziła z przyjaciółką listę kawalerów do wzięcia. Janusza Majewskiego pominęły, bo uznały, że jest typem podrywacza. Później punkt widzenia się zmienił. Para poznała się bliżej na jednej z wycieczek studenckich do Paryża. On, choć początkowo myślał, że to będzie tylko zauroczenie i przelotny flirt, wpadł jak śliwka w kompot, po prostu zakochał się w Zofii Nasierowskiej po uszy. "Pewnie miałem wobec Zosi niecne zamiary, jak wobec kolejnej zdobyczy, ale rozwinęło się inaczej. Zosia była inna, nie można jej było po prostu zaliczyć i zapomnieć. Miała zresztą duże powodzenie wśród kolegów, na co niespecjalnie zwracała uwagę" – cytuje "Uroda Życia" słowa Janusza Majewskiego.