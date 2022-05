Przy jej utworach bawią się wszyscy. Sandra kończy dziś 60 lat

Pierwszy solowy utwór okazał się kompletną klapą

Wokalistka postanowiła zacząć solową karierę od nagrania coveru "Big In Japan", oryginalnie wykonywanego przez zespół Alphaville. Niestety droga ta skończyła się porażką Sandry. Magazyny donosiły, że sprzedała zaledwie 125 kopii utworu. To jednak nie zniechęciło piosenkarki do dalszej pracy. Wtedy do akcji ponownie wkroczył Michael Cretu, który zajął się produkcją nagrań Sandry. Jej drugi debiut przyniósł wokalistce spektakularny sukces. "(I'll Never Be) Maria Magdalena" znalazła się na szczytach list przebojów w 22 krajach. Dzięki zdobytemu rozgłosowi Sandra wyjechała do Londynu, gdzie pobierała lekcje gry na gitarze i uczestniczyła w zajęciach ze śpiewu.