Przyjaciółka księżnej Yorku ma kryminalną przeszłość. Burzliwe życie dawnej stylistki

"Ptaszek Fergie" z kryminalną przeszłością

Jane Andrews urodziła się w 1967 roku. Swoim rodzicom zaczęła sprawiać niemałe problemy, gdy uczęszczała do gimnazjum – w tamtym czasie nastolatka miała depresję, ataki paniki, a także zaburzenia odżywiania. Przeszła także nieudaną próbę samobójczą oraz dokonała aborcji w wieku 17 lat.

W późniejszym czasie pracowała jako projektantka ubrań dziecięcych w Marks&Spencer, ale przełom nastąpił, gdy miała 21 lat. Przeczytała anonimowe ogłoszenie o pracę dla osobistego asystenta, na które odpowiedziała. Po kilku miesiącach została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną do Pałacu Buckingham. Na miejscu Andrews dowiedziała się, że stylisty szuka księżna Yorku Sarah. Obie panie przypadły sobie do gustu i tak rozpoczęły współpracę.

Latem 1990 roku Andrews poślubiła o 20 lat starszego od siebie Christophera Dunn-Butlera, dyrektora IBM. Związek przetrwał zaledwie 5 lat, a przyczyną rozpadu były podobno liczne zdrady Andrews. Stylistka księżnej w późniejszym czasie związała się z greckim biznesmenem Dimitrim Hornem, ale i ta relacja długo nie potrwała. Z kolei burzliwy romans z hrabią Gaddo della Gherardesca doprowadził do utraty pracy przez Andrews.

W 1998 roku 31-letnia wówczas Andrews poznała maklera giełdowego Thomasa Cressmana. Szybko wprowadziła się do jego domu i rozpoczęła luksusowe życie u jego boku. Dwa lata później podczas romantycznego pobytu we Włoszech, Thomas postanowił zerwać z Jane. Kobieta była zaskoczona jego decyzją, ponieważ spodziewała się oświadczyn. 17 września po powrocie do kraju, kochankowie mocno się pokłócili. Nocą Andrews uderzyła Cressmana w głowę kijem od krykieta, po czym wbiła nóż w jego serce.