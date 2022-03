Przyjechała do Polski z Ukrainy na studia. "Bałam się tej wielkiej Warszawy"

Pamiętam, jak mój tata wszedł do mieszkania, wziął walizki, zniósł z czwartego piętra, włożył do bagażnika i jeszcze wrócił po worek ziemniaków. Uparł się, że muszę je wziąć ze sobą. Nie rozumiałam wtedy, dlaczego mam je wieźć do Polski, tak jakby w Polsce ziemniaków nie było. Przez granicę więc przewieźliśmy te ziemniaki, co musiało być dosyć zabawne dla celnika na przejściu granicznym, który zajrzał do bagażnika. Samochód ledwo jechał, bo mama dorzuciła też słoiki z pomidorami i adżikę z pomidorów i papryki, którą sama zrobiła. Rodzice po prostu chcieli, żebym wszystko miała pod ręką i nie musiała sama dźwigać ciężarów, jeśli nie miałabym nikogo do pomocy.