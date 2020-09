WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne dziecko + 1 CYBEX 3 godziny temu Artykuł sponsorowany CYBEX PRZYJEMNE ZAKUPY Z WÓZKIEM – NOWOŚĆ OD CYBEX GAZELLE S – IDEALNY WÓZEK MIEJSKI NA ZAKUPY Z DZIEĆMI Bayreuth, Sierpień, 2020 - Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz – w centrum handlowym czy spacerując po centrum miasta, najnowszy wózek CYBEX Gazelle S, sprawi, że każda wyprawa na zakupy będzie przyjemnością. Model Gazelle S to wszechstronny miejski wózek dla dzieci – lekki, zwrotny, z odpinanym pojemnym koszem na zakupy. Pojedynczą wersję modelu Gazelle S z łatwością można przekształcić w wersję podwójną, przy zachowaniu pełnej mobilności oraz takiej samej ilości miejsca. Podziel się Nowość od CYBEX (materiały partnera) Wózek modułowy – ponad 20 różnych konfiguracji Model Gazelle S oferuje praktycznie nieograniczone możliwości, oferując ponad 20 konfiguracji. Wózek posiada górny, odpinany kosz na zakupy o ładowności do 10 kilogramów. To idealne miejsce na osobne przechowywanie delikatnych przedmiotów lub zakupów, poza głównym koszem u podstawy wózka. Ładowność dolnego kosza to 13 kilogramów, natomiast ładowność całego wózka wynosi 23 kilogramy. W momencie powiększenia się rodziny model Gazelle S można przekształcić w wózek dla dwójki dzieci. Wystarczy zamontować na ramie drugi fotelik samochodowy, gondolę lub siedzisko spacerowe. Przekształcenie wózka jest niezwykle proste dzięki systemowi „Plug and Play”, który wykorzystuje dostępne w zestawie adaptery. materiały partnera (materiały partnera) Niezależnie od zamontowanych elementów, każda konfiguracja zapewnia taki sam, doskonały poziom podróżowania oraz swobodę poruszania się obojga dzieci w tym samym lub różnym wieku. Oba siedziska spacerowe posiadają funkcję rozkładania do pełnej, ergonomicznej pozycji leżącej. Gazelle S to doskonały wybór dla rodziców bliźniąt - zapewnia noworodkom zarówno bezpiecznie, jak i wygodnie podróżowanie już od urodzenia. Z ponad 20 możliwymi konfiguracjami wózka, Gazelle S stanowi model o największych możliwościach i wszechstronnym zastosowaniu z linii CYBEX Gold. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Wszechstronne zastosowanie, Kompaktowe wymiary Złożona wersja pojedyncza modelu Gazelle S bez problemu mieści się w bagażniku Fiata 500. Wózek jest przeznaczony dla dzieci od urodzenia do ok. czwartego roku życia lub do osiągnięcia wagi 22 kilogramów. Model Gazelle S będzie dostępny w sklepach od września 2020 roku. O CYBEX Niemiecka firma CYBEX, założona w 2005 roku to producent produktów dla dzieci i niemowląt. Cechami wspólnymi oferowanych produktów są bezpieczeństwo i funkcjonalność, ale zawsze połączone z najwyższą jakością i modnymi wzorami. materiały partnera (materiały partnera) Na początku 2014 roku firma CYBEX połączyła się z Goodbaby International Holding Limited. Grupa należy do wiodących światowych przedsiębiorstw w branży produktów dla dzieci i młodzieży. Dyrektorami generalnymi CYBEX są Johannes Schlamminger i Raoul Bader. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić:

