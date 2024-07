Odkleiła "promocyjną" cenę. Zdziwiła się, co było pod nią

Dziennikarka "Faktu" postanowiła wybrać się na letnie sklepowe łowy. Zdecydowała się odwiedzić lubianą przez Polaków sieć Pepco. To właśnie tam wypatrzyła dwie letnie sukienki, idealne na wysokie temperatury.

Na każdej z metek widniała czerwona naklejka: jedna sugerowała obniżkę z 60 na 50 zł, druga - z 50 na 40 zł. Autorka artykułu zauważyła, że coś jest nie tak - widać było bowiem kawałek pierwotnej kwoty, która nie różniła się od tej nowej. Po odklejeniu czerwonych naklejek wszystko stało się jasne. Ceny sukienek przed obniżką to kolejno: 50 i 40 zł. Dziennikarka postanowiła zapytać biuro prasowe Pepco o tę "dziwną promocję".

