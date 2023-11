Przyklej do buta. Już nie poślizgniesz się na chodniku

Domowe sposoby na ślizgające się buty

Jeśli masz w łazience lakier do włosów, to warto go wykorzystać. Najpierw delikatnie potrzyj podeszwy papierem ściernym, a następnie spryskaj lakierem. Jego trwałość nie będzie jednak imponująca, dlatego zabieg trzeba co jakiś czas powtarzać. Drugą opcją jest przyklejenie do butów od spodu płóciennych plastrów opatrunkowych – najlepiej dwóch, które stworzą znak "x". Dzięki tym metodom poczujesz się na zimowym spacerze znacznie pewniej.