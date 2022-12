Można próbować z podwójnymi skarpetami z cieplutkiej wełny. Można zainwestować w porządne śniegowce lub po prostu nie wychodzić z domu. Ale to też nic nie da, bo wiecznie zimne stopy nawet w temperaturze pokojowej to problem wielu osób . Jednak istnieje pewien sposób, który działa na stopy lepiej niż grzaniec po całym dniu na stoku. Regularnie stosowany, pomoże także osobom z problemami krążenia.

Zamiast przysuwać stopy bliżej i bliżej kominka, owijać się kocem w kokon lub przylepiać do kaloryfera - wyjmij z szafki kuchennej imbir . To naturalne i skutecznie rozwiązanie dla osób zmagających się z problemami krążenia.

Charakterystycznym objawem tej dolegliwości są zimne stopy i dłonie , jak również tendencja do wypadających włosów . Oprócz aktywności fizycznej, a także masażów pobudzających krążenie, warto wprowadzić do rutyny także kąpiel i peeling z imbiru.

Nie wsypuj jednak produktu bezpośrednio do miski. Jedną łyżkę sproszkowanego imbiru z dwoma goździkami zalej wrzątkiem, a po 10 minutach parzenia dolej miksturę do miski z wodą w temperaturze około 38 stopni. Ważne, aby zanurzyć stopy w kąpieli co najmniej do wysokości kostek.