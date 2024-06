Przyklej na czapkę z daszkiem. Zapomnisz o plamach z potu

Kiedy temperatury szybują w górę, jesteśmy narażeni na szkodliwie działanie promieni słonecznych. Stosowanie kremu z filtrem i nakrycie głowy to konieczność. Tylko w ten sposób uchronimy się przed udarem czy poparzeniem.

Jednym z najmodniejszych okryć głowy jest czapka z daszkiem. Pasuje zarówno do sportowych, jak i eleganckich stylizacji. Po kilku godzinach na ostrym słońcu zbiera się na niej pot, który zamienia się w nieestetyczną, trudną do usunięcia plamę. Na szczęście, można tego uniknąć. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy, którą masz już w swojej łazience.

W trakcie upału ciało zaczyna się pocić. To całkowicie naturalne zjawisko, które wynika z termoregulacji organizmu. Krople potu pojawiają się na plecach, dłoniach, stopach, a także na głowie. Noszenie ciemnej czapki tylko przyśpiesza ten proces. Kwaśny pot w kontakcie z promieniami słonecznymi tworzy na niej trwałe przebarwienia.

Jak tego uniknąć? Stosowanie pudru czy antyperspirantu mogłoby doprowadzić do wysypu bolesnych krostek na linii włosów. Jest jednak jeszcze jedno rozwiązanie, które cieszy się coraz większą popularnością na Tik Toku. Użytkownik publikujący jako @dailyoriginalvids pokazał, jak uniknąć plam potu na czapce z daszkiem.

Potrzebujesz tylko jednej rzeczy — wkładki higienicznej . Jak to zrobić? Połóż przed sobą czapkę i wkładkę higieniczną. Pozbądź się z niej paska zabezpieczającego, a następnie przyklej ją miejscu, które ma styczność z linią włosów. Upewnij się, że wkładka nie wystaje. W razie potrzeby możesz ją przyciąć. Zmieniaj ją po każdym wyjściu z domu, a zapomnisz o plamach na czapce i wypryskach na czole.

Na czapce z daszkiem pojawiły się plamy potu? Nie musisz od razu jej wyrzucać. Wypróbuj jeden ze sprawdzonych, domowych sposobów, a pozbędziesz się ich raz na zawsze. Jeśli masz jasną czapkę, zanurz ją letniej wodzie z dodatkiem rozpuszczonej aspiryny. Pozostaw ją tak na pół godziny, a po tym czasie delikatnie odciśnij ją z nadmiaru wody i pozostaw ją do całkowitego wyschnięcia.

