Nie lubisz czapek? Ten patent z szalikiem to hit. Poleca go nawet Maja Bohosiewicz

Maja Bohosiewicz i złota rada na zimę

Wystarczy, że owiniesz duży szal wokół szyi, a końce zarzucisz na plecy, a następnie te same końce przełożysz do przodu i włożysz je w nadmiar materiału, który powstał przy wykonaniu tej czynności. Może wydawać się to skomplikowane, ale filmik, którym Maja podzieliła się w sieci, wszystko wyjaśnia. Tkaninę, która znajduje się z tyłu głowy, pociągnij do góry, co automatycznie sprawi, że będziesz mieć na głowie kaptur z tego samego materiału co szal. Prawda, że kapitalne i proste zarazem? Widać, że Maja Bohosiewicz była dumna z efektu, którym pochwaliła się w sieci.