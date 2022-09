Przypisywano mu niezwykłą moc. Oto przesądy na temat wrzosu

Wrzos, który przynosi pecha

Istnieje również druga, mroczniejsza legenda, dotycząca wrzosu. Ta łączy wrzosowiska z siłami nieczystymi. Słowianie wierzyli, że są one miejscami szczególnie upodobanymi przez czarownice. To właśnie z wrzosów miały podobno robić swoje miotły. Roślin tych na wszelki wypadek nie przynoszono więc do domów. Wierzono również, że wrzos w doniczce może sprowadzić na domowników nieszczęście oraz przyciągnąć choroby.