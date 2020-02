Przyrodnia siostra Anny Frank: "Zdjęcia z wyzwolenia Auschwitz nie są prawdziwe"

Ocalona z Holokaustu Eva Schloss twierdzi, że zdjęcia przedstawiające wyzwolenie Auschwitz nie są prawdziwe, ponieważ nie zostały zrobione w obozie koncentracyjnym.

Schloss spędziła osiem miesięcy w Auschwitz, zanim został on wyzwolony i uniknęła udziału w marszu śmierci. Wszystko przez to, że ona i jej matka zaspały. Ocalała twierdzi jednak, że zdjęcia radzieckiej Armii Czerwonej uwalniającej obóz są fałszywe, ponieważ rosyjscy żołnierze nie przynieśli ze sobą aparatów fotograficznych. Przekonuje też, że w tym czasie w Auschwitz miały miejsce duże opady śniegu, czego nie pokazano na zdjęciach.

Kiedyś, podczas wizyty w ambasadzie rosyjskiej, Schloss zwróciła na to uwagę. – Powiedzieli mi: "No tak, ale te zdjęcia nie są podróbkami". Tyle że kiedy przybyła armia, żołnierze nie mieli aparatów i nie mogli robić zdjęć – zaznaczyła przyrodnia siostra Frank.

Eva i jej matka przeżyły Auschwitz, ale jej ojciec i brat nie. Po powrocie do Amsterdamu Fritzi zakochała się w Otto Franku, jedynym członku rodziny Franków, który przeżył Holokaust. Para pobrała się w 1953 roku. Historia skończyła się happy endem, choć nic na to wcześniej nie wskazywało. Schloss, po przybyciu do obozu, była pewna, że jej matkę wysłano na śmierć. – Wybrali ją do zagazowania – opowiadała. – Myślałam, że ją zgubiłam, ale cudem nie zginęła.