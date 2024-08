Przysiadła na murku w letniej sukience. Wyglądała obłędnie

Półmetek wakacji już za nami, za niecałe trzy tygodnie uczniowie wrócą do szkoły. Katarzyna Cichopek postanowiła wykorzystać ostatnie dni wakacji i zabrała do Grecji swoje dzieci. Pobyt na bieżąco relacjonuje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Konto na Instagramie aktorka traktuje jako formę pamiętnika. Dzieli się z fanami nie tylko kadrami zza kulis, ale i prywatnymi urywkami z życia.

Letnie stylizacje Katarzyny Cichopek to również nie lada gratka dla miłośniczek mody. Zaprezentowała już dwa stroje kąpielowe (w tym roku stawia na jednoczęściowe modele w intensywnych kolorach ), teraz przyszła kolej na sukienkę. Z garderoby aktorki można czerpać garściami.

Katarzyna Cichopek wrzuciła na luz. Spięła włosy, najprawdopodobniej zrezygnowała z makijażu, a na nos wsunęła ciemne okulary przeciwsłoneczne. Trzeba przyznać, że aktorka zachwyca zarówno w eleganckiej stylizacji na ściance, jak i swobodnej wersji na wakacjach . Jak wyglądała w Grecji? Przysiadła na murku w zwiewnej sukience i pozowała do zdjęcia. Wybrała luźny model z dekoltem typu halter, który odsłonił ramiona.

