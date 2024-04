Wyglądała obłędnie. Herbuś pokazała idealny look na wiosnę z jeansami w roli głównej

Herbuś dobrała do tego torebkę typu kuferek wykonaną z szarej skóry. Kropką nad "i" w jej looku były niewątpliwie buty – sandałki na szpilkach, które zwracały uwagę ze względu na maksymalnie błyszczące detale. Dzięki nim tancerka zyskała stylizację na "wyjście". Gdyby wymienić je na balerinki czy sneakersy, otrzymujemy idealny wiosenny look na co dzień.