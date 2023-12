Przyszła sauté na wielką galę. Przyciągała spojrzenia

Pamela Anderson w naturalnej odsłonie

Nie dało się nie zauważyć, że Pamela Anderson wkroczyła na czerwony dywan bez grama makijażu. I to nie po raz pierwszy. Takie wyjścia w wersji no make-up zalicza ostatnio regularnie. Z czego to wynika? "Przede wszystkim chciałam się zbuntować przeciw temu, że przez większość życia ktoś zawsze mówił mi, co mam robić i jak wyglądać" – wyznała w amerykańskim "Elle". W tym samym wywiadzie powiedziała ponadto, że jakiś czas temu zmarła jej makijażystka i po prostu nie umie oddać się w ręce kogoś innego.